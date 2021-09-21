Мишустин анонсировал появление IT-омбудсмена в России

Михаил Мишустин / Фото: EPA/ТАСС

В России вскоре появится IT-омбудсмен, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week во вторник, 21 сентября.

"Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена, - констатировал председатель правительства. - Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере".

Мишустин отметил, что это заложено во втором пакете решений для ускоренного развития IT-индустрии, утвержденном правительством РФ. Всего список предусматривает 62 мероприятия.

По его словам, предложенные меры помогут создавать условия для развития отечественных высококлассных IT-специалистов, их возвращения из-за рубежа, а также привлечения новейших разработок отрасли для моделирования и проектирования объектов промышленности.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 сентября правительство России утвердило план действий, направленных на создание условий для развития отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.

Принятый план направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России.