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В мире21 сентября 2021 12:42

ЕСПЧ постановил выплатить вдове Александра Литвиненко 100 тысяч евро компенсации

Суд счел, что Россия якобы не предоставила достаточных доказательств своей непричастности
Абдулла ШАКИРОВ
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ЕСПЧ постановил выплатить вдове Александра Литвиненко 100 тысяч евро компенсации Фото: кадр из видео

ЕСПЧ постановил выплатить вдове Александра Литвиненко 100 тысяч евро компенсации Фото: кадр из видео

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить вдове бывшего офицера ФСБ Александра ЛитвиненкоМарии Картер – компенсацию в размере 100 тысяч евро.

По мнению суда, Россия не предоставила ЕСПЧ достаточных доказательств своей непричастности к смерти Литвиненко. В частности в постановлении говорится, что с российской стороны не было эффективного расследования убийства экс-офицера ФСБ. Кроме того, Москва не привлекла к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по версии Великобритании, являются исполнителями преступления, считает ЕСПЧ.

Помимо 100 тысяч евро компенсации Россия должна будет возместить Картер 22,5 тысячи евро судебных издержек. Вместе с тем суд отклонил требование вдовы Литвиненко выплатить ей дополнительные штрафные компенсации.

Напомним, Литвиненко, который с 2000 года скрывался в Великобритании, умер в Лондоне в 2006 году. Эксперты установили, что он скончался от отравления полонием, однако обстоятельства его смерти по-прежнему вызывают споры. В 2016 году Великобритания заявила, что к убийству Литвиненко якобы причастна Россия. В свою очередь Москва заявляла о политизированности расследования Лондона.