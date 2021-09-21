Синоптики прогнозируют приход астрономической осени в Россию 22 сентября 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Астрономическая осень наступит в России 22 сентября 2021, когда количество пасмурных дней начнет постепенно нарастать, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как рассказала синоптик ТАСС, с 22 сентября среднесуточная температура опустится ниже 10 градусов, то есть теплое полугодие сменится холодным. Вместе с тем изменится и характер дождей, которые приобретут «площадную» форму. Кроме того, с этого момента растения перестанут вырабатывать хлорофилл, прекратится вегетация, и природа начнет «постепенно засыпать», отметила специалист.

Сайт kp.ru писал, что за полтора дня в Москве выпало 37% месячной нормы осадков, сообщили представители столичного метеобюро. Так, ночью 21 сентября в столице выпало 7 миллиметров осадков, а с вечера воскресенья, 19 сентября – 24 миллиметра. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве составляет 65 миллиметров.