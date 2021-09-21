Песков назвал голословными заявления ЕСПЧ об "ответственности" России за смерть Литвиненко

В Кремле не готовы прислушиваться к таким решениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об "ответственности" России за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко как минимум голословны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет, - констатировал представитель Кремля. - Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения, как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям".

Как ранее писал kp.ru, ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить компенсацию в размере 100 тысяч евро вдове Литвиненко – Марии Картер. Суд аргументировал решение тем, что российские власти не предоставили "достаточных доказательств непричастности к гибели" бывшего сотрудника ФСБ.

Напомним, экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший из России в 2000 году, скончался 23 ноября 2006 года на 44-м году жизни вскоре после получения британского гражданства. По данным государственного Агентства по охране здоровья, в его организме было обнаружено значительное количество радиоактивного полония-210.

Поскольку незадолго до кончины офицера с ним встречались его партнеры Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, их заподозрили в причастности к отравлению. В ответ в Москве заявили о политизированности расследования и отказали в экстрадиции Андрея Лугового, которому Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила официальные обвинения в убийстве экс-офицера ФСБ. Это стало причиной ухудшения отношений России и Великобритании.