Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Перми приземлился во Внуково

Самолет доставил в Москву семь тяжелораненых. Их отправят в клиники столицы. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Спецборт МЧС России Ил-76 с пострадавшими при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился в аэропорту Внуково в Москве.

Самолет совершил посадку в 12:31 по московскому времени. На борту — пострадавшие при стрельбе в тяжелом состоянии, их сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.

Спецборт доставил в Москву семь тяжелораненых. Их отправят в клиники столицы.

Напомним, 20 сентября,18-летний студент 1 курса юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании ПГНИУ. По официальным данным, погибли шесть человек, более 20 ранены. Мать Бекмансурова рассказала, что "сын всегда не любил людей". Она отметила, что парень интересовался оружием и говорил, что купит ружье, как только ему исполнится 18 лет.

Сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представит к наградам обезвредивших студента полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова.