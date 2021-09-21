Патрушев назвал альянс США, Индии, Японии и Австралии азиатским аналогом НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политический альянс Соединенных Штатов с Индией, Японией и Австралией (QUAD) является прообразом «азиатского аналога НАТО», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью «Аргументам и фактам» генерал отметил, что США будут пытаться привлечь в этот союз и другие государства с целью проведения антикитайской и антироссийской политики. По мнению Патрушева, некоторые японские политики идут на поводу у Вашингтона, «втягиваясь в антикитайские и антироссийские схемы», такие как индо-тихоокеанский формат. Тем самым подчеркнул он, Япония «слепо следует американским указаниям».

Секретарь Совбеза заявил, что США, преследуя цель установить контроль на Азиатско-Тихоокеанским регионом, «ставят под удар всю архитектуру безопасности в Азии», подрывая авторитет таких организаций, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Патрушев напомнил и о недавно оформившемся альянсе США, Великобритании и Австралии (AUKUS) по строительству атомных субмарин AUKUS. По его мнению, он также несет угрозу России и Китаю.