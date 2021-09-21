Москва и Санкт-Петербург стали самыми востребованными направлениями для путешествий осенью

Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью Фото: Иван ВИСЛОВ

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для путешествий у россиян этой осенью. Лидером списка традиционно стала столица, по этому направлению заказы оформили 26,9% путешественников.

На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 10,9%. А замыкает тройку лидеров Сочи с долей заказов 8,7%, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Также аналитики отмечают, что среди востребованных направлений этой осенью оказались Калининград (5%) и Симферополь (4,2%), Минеральные Воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

Кроме того отмечается, что подавляющее большинство (а именно — 93,6%) всех авиазаказов с вылетом осенью было оформлено по России. Из заграничных направлений россияне выбирали Турцию, Армению, Грецию, Кипр и Черногорию, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи в разгар бархатного сезона помимо отдыха на море начал набирать популярность экологический и сельский туризм. Эти направления выбирают треть отдыхающих в регионе россиян, сообщает ОТР.