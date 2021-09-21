Советник Зеленского признал, что закон о языке повел Украину "немножко не тем путем"

Все культурные мероприятия в Украине должны проводиться на украинском языке / Фото: NurPhoto via Getty Images

Закон о государственном языке далек от совершенства и его последствия говорят о том, что Украина выбрала "немножко не тот путь", заявил в эфире телеканала "Наш" советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Мы должны посмотреть на последствия этого закона, на основания и выводы, и мы можем сказать, что в основаниях есть много ресентимента, который не красит нацию в XXI столетии, а в выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путем", - признал Арестович.

В то же время он подчеркнул, что, как и любой другой закон, его необходимо соблюдать. По словам советника Зеленского, пересмотр документа возможен, но только в "подходящий политический момент".

Как ранее писал сайт kp.ru, согласно принятому в 2019 году закону, все культурные мероприятия в стране должны проводиться на украинском языке. Также местные телеканалы должны выпускать 90% своих передач на украинском языке. В российском парламенте это оценили как нарушение прав и свобод граждан, напомнив, что треть населения говорит по-русски.