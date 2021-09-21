Apple разрабатывает приложение, которое поможет выявлять депрессию

Новое приложение поможет выявить депрессивное состояние. Фото: Shutterstock

Исследователи Университета Далхаузи в Новой Шотландии разработали новое приложение PROSIT для iOS, которое сможет проанализировать уровень тревоги, стресса и склонность пользователя к депрессии. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Приложение собирает информацию о том, как человек взаимодействует со своим смартфоном. PROSIT отслеживает скорость набора текста, интенсивность пролистывания, количество отправленных сообщений и музыкальные пристрастия, после чего специальный алгоритм анализирует полученные данные.

При необходимости, система предложит пройти тест для определения психологического состояния.

Приложение разработано для удаленного мониторинга врачами своих пациентов. На данный момент в исследовании принимает участие 300 человек, которые согласились предоставлять свои данные на постоянной основе.

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