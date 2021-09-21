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Экономика21 сентября 2021 14:22

Минтруд разработал план по выявлению теневой занятости

Проект плана разрабатывался по поручению Путина
Абдулла ШАКИРОВ
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Минтруд разработал план по выявлению теневой занятости

Минтруд разработал план по выявлению теневой занятости

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министерство труда и социальной защиты России разработало план по выявлению теневой занятости в стране, сообщили журналистам в секретариате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой.

Рассмотрев план ведомства, вице-премьер дала поручение доработать его, согласовав с полномочными представителями президента РФ в федеральных округах, ведомствами, государственными внебюджетными организациями. Кроме того, Минтруд должен будет внести доработанный план на рассмотрение в правительство.

Как писал сайт kp.ru, ранее уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что снижение размера социальных взносов для бизнеса до 15% позволило увеличить доходы бюджета от НДФЛ на 6%. По мнению Титова, это говорит о том, что бизнесу стало выгодно выдавать сотрудникам «белую» зарплату.