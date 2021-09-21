Лавров обсудил с послами ЕС ситуацию в Афганистане и на Украине Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ ситуацию в Афганистане, Сирии и украинский кризис. Встреча дипломатов прошла в понедельник, 20 сентября, в Москве.

«Рассмотрены актуальные международные вопросы с упором на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Мали, обстановку на постсоветском пространстве, в том числе в нагорно-карабахском урегулировании), состояние стратегической стабильности в Европе и возможности сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сообщается на сайте российского МИД.

В разговоре с коллегами Лавров подчеркнул, что во взаимоотношениях важно соблюдать прагматичность и исключить их идеологизизацию, пытаясь «делить мир на своих» и чужих». Говоря об Украине, глава МИД РФ отметил необходимость выполнения Киевом Минских соглашений и международных обязательств по обеспечению прав русскоязычных жителей республики.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об отношениях России и ЕС. Лавров указал на бесперспективность попыток выстраивания взаимодействия Москвы и Вашингтона на принципах «отпора и сковывания», отмечается в сообщении.