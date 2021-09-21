WP: китайского производителя смартфонов Honor планируют включить в «черный список» США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные лица США собираются внести китайского производителя смартфонов Honor в список организаций, с которыми американским компаниям запрещено сотрудничать.

Как передает издание The Washington Post, отделение Honor от корпорации Huawei, произошедшие около года назад, не убедило американские ведомства в независимости компании. На включении Honor в «черный список» настаивают Пентагон и Министерство энергетики США. Решение о введении ограничений должен принять президент США Джо Байден.

Если китайская компания окажется в «черном списке», то автоматически лишиться возможности работать с такими компаниями, как Google, что ранее произошло с Huawei.

Напомним, ранее в Сенате Конгресса был принят закон о безопасных и надежных средствах коммуникации, после чего Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании ZTE и Huawei угрозами национальной безопасности.

Однако, несмотря на это, Huawei впервые стала мировыми лидером по продажам смартфонов. На фоне этого Вашингтон расширил ограничения в отношении этой компании. Госсекретарь США Майк Помпео назвал корпорацию «подразделением государства слежки Коммунистической партии Китая».