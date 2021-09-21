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В мире21 сентября 2021 16:11

Зеленского раскритиковали за внешний вид и обвинили в неуважении к памяти жертв 11 сентября

Президент Украины пошел возлагать цветы к мемориалу 9/11 в кроссовках
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Фото: REUTERS

Президент Украины опубликовал в своем Twitter кадры с возложения цветов к национальному мемориалу, посвященному памяти жертв 11 сентября 2001 года, после чего на него обрушился шквал негативных комментариев.

«Неглаженые и помятые штаны», — отметила одна из подписчиц.

"А кроме кроссовок ничего больше не нашлось?", - задается вопросом Игорь Вавилюк.

"Теперь ждём поздравления с днем знаний", - пишет комментатор под ником Иван Арнольдович, намекая на запоздалость Зеленского.

Зеленского раскритиковали за внешний вид

Зеленского раскритиковали за внешний вид

Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе также раскритиковал Зеленского за нарушение протокола мероприятия.

"Это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел. Протокол исходит не из того, что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится. В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах", - заявил Орджоникидзе РИА "Новости"

Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Незалежной считает, что площадка ООН поможет разрешить "крымский вопрос". По его мнению, "глупо упускать такую возможность"

Зеленский пошел возлагать цветы к мемориалу 9/11 в кроссовках