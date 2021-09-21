Зеленского раскритиковали за внешний вид и обвинили в неуважении к памяти жертв 11 сентября

Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Фото: REUTERS

Президент Украины опубликовал в своем Twitter кадры с возложения цветов к национальному мемориалу, посвященному памяти жертв 11 сентября 2001 года, после чего на него обрушился шквал негативных комментариев.

«Неглаженые и помятые штаны», — отметила одна из подписчиц.

"А кроме кроссовок ничего больше не нашлось?", - задается вопросом Игорь Вавилюк.

"Теперь ждём поздравления с днем знаний", - пишет комментатор под ником Иван Арнольдович, намекая на запоздалость Зеленского.

Зеленского раскритиковали за внешний вид

Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе также раскритиковал Зеленского за нарушение протокола мероприятия.

"Это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел. Протокол исходит не из того, что просто так принято и все, он исходит из уважения к тому мероприятию, которое проводится. В данном случае речь идет об уважении к погибшим, к людям, пострадавшим в теракте. Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах", - заявил Орджоникидзе РИА "Новости"

Зеленский находится с визитом в США в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Незалежной считает, что площадка ООН поможет разрешить "крымский вопрос". По его мнению, "глупо упускать такую возможность"