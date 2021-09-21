Правительство одобрило проект федерального бюджета РФ на 2022 - 2024 годы Фото: REUTERS

Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» одобрен во вторник, 21 сентября, в ходе заседания правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу РФ до 1 октября текущего года.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 20 сентября, был опубликован проект федерального бюджета РФ. Доходы бюджета России в 2022 году планируются в размере 25 трлн рублей, а расходы будут на уровне 23,6 трлн рублей. Профицит бюджета в следующем году должен будет составить 1,4 трлн рублей.

Кроме того, согласно представленным данным, доходы федерального бюджета в 2023 году планируется на уровне 25,54 млрд рублей, а в следующем году – 25,83 млрд рублей. Расходы в эти годы должны составить 25,1 трлн рублей и 26,14 трлн рублей, соответственно. Таким образом, в 2023 году бюджет также будет с профицитом - 434,7 млрд рублей, а в 2024 году прогнозируется дефицит - 315,3 млрд рублей.

Напомним, незадолго до этого премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя проект федерального бюджета РФ на 2022 - 2024 годы, заявил, что бюджет обеспечит финансирование всех приоритетных направлений, прежде всего социальных программ.