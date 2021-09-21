Геннадий Онищенко привился от гриппа в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский политик и врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сделал прививку от гриппа в прямом эфире, в студии радио "Комсомольская правда".

Вместе с Онищенко привились и журналисты "Комсомольской правды". У студии собралась целая очередь из желающих пройти вакцинацию.

В состав вакцины от гриппа в России в этом году вошли два новых штамма, которые ранее в популяции не циркулировали. В прошлом году активность гриппа была низкой, что отчасти была связано с пандемией коронавирусной инфекции, поэтому иммунная прослойка не укрепилась.

"В этом году в вакцину включены четыре вида сезонного штамма гриппа: "Виктория" AH1N1, "Камбоджа" А H3N2, "Вашингтон" B, а также "Пхукет", - рассказал эпидемиолог журналистам.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в России более семи миллионов россиян сделали прививку от гриппа. Как уточнили в Роспотребнадзоре, это 4,97% от численности населения страны.

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