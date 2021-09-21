Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за двух российских Ту-160 над Балтийским морем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два стратегических российских ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили пролетели над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С и Су-27. Такое заявление во вторник, 21 сентября, в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется, на отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы «сопровождали» истребители F-18 Военно-воздушных сил Финляндии, F-16 ВВС Италия и ВВС Дании, а также шведские Saab JAS-39 Gripen и «другие самолеты иностранных государств».

В военном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - заявили в министерстве.

Напомним, накануне вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийное производство нового российского истребителя Су-75 Checkmate может начаться в 2025 году.