Байден призвал страны вместе готовиться к новой пандемии

Джо Байден Фото: REUTERS

В ходе выступления на Генассамблее ООН президент США Джо Байден призвал все страны мира объединить свои усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по словам американского лидера, непременно наступит в будущем.

«Будем ли мы вместе работать над спасением жизней, над борьбой с COVID-19 везде, а также над принятием необходимых шагов для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами в нашем распоряжении, пока появляются новые более заразные, опасные варианты», - заявил глава Белого дома.

Байден указал на необходимость сделать данный выбор, который, как он отметил, определит будущее человечества. Американский лидер считает, что мировое сообщество сегодня сталкивается с надвигающимися кризисами, в том числе, с изменениями климата.

Как писал сайт kp.ru, в ходе Генассамблеи ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что человечество никогда еще не находилось в такой опасности, как сейчас, подчеркнув, что сегодня мир находится «на краю бездны», и движется в неправильном направлении.