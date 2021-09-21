Синоптики пообещали потепление в Центральной России с 27 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей центральной части Европейской России ожидает длинное бабье лето, которое начнется с 27 сентября. Об этом сообщает центр «Фобос».

«Облаков в небе станет меньше, и вероятность осадков ожидается небольшой. Модельные прогнозы говорят о том, что влияние антициклона на погоду сохранится как минимум до конца сентября», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Эксперты отметили, что в начале текущей недели дневной максимум температуры в столице не достигал даже плюс 7 градусов, однако с понедельника, 27 сентября, воздух днем будет прогреваться до плюс 11-16 градусов. Тем не менее ночи останутся холодными, от плюс 2 до плюс 7.

Специалисты также отметили, что умеренно теплая и комфортная погода, скорее всего, сохранится и в начале октября.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что Москву ожидает очень дождливая неделя. Как говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в период с 20 по 26 сентября в городе ожидается выпадение больше половины месячной нормы осадков. Накануне, 20 сентября, в столице был побит рекорд 1948 года по количеству выпавших осадков.