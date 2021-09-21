Финляндия продлит ограничения на въезд из-за пандемии до конца 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Финляндии собирается продлить до конца текущего года действие требований ко въезду в страну, введенных в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточняется, правительство направило парламенту предложение о продлении действия положений закона об инфекционных заболеваниях. «Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом»,- говорится в заявлении кабмина.

Таким образом, до конца текущего года от въезжающих в страну граждан, родившихся в 2005 году и ранее, будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса признанными в стране препаратами, перенесенном заболевании или же отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день поездки в Финляндию из России до сих пор невозможны.

Напомним, ранее Дания отменила все коронавирусные ограничения. Незадолго до этого правительство страны решило больше не классифицировать коронавирус как «критичное для общества заболевание».