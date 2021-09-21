Финансовый аналитик спрогнозировал курс доллара после заседания ФРС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал, как поведет себя доллар после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик полагает, что «американец» слабо среагирует на меры регулятора и останется в коридоре 73–73,6 рублей. Заседание ФРС запланировано на 21–22 сентября.

- Предстоящее событие привносит неопределенность в поведение рубля. Российская валюта закрепилась на хороших позициях, но никак не может у улучшить. При этом нефть торгуется почти на рекордных отметках, - отмечает Дмитрий Бабин.

Неопределенность, связанная с политикой ФРС, так же сказывается на долларе. Пока он укрепляется, но эта динамика носит неустойчивый характер.

- Российский долговой рынок пытается нащупать дно. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии символически обновил полуторалетний минимум, установленный вчера. Вскоре индикатор перешел к небольшому росту, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году зарплата почти 3 млн россиян вырастет за счет решения повысить МРОТ до 13,6 тыс. рублей.

- Любое повышение — это позитивный маневр. Правительство выполняет свои обязательства по отношению к гражданам, - отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович .