Силуанов: в бюджет РФ заложили 160 млрд рублей в год от повышения налогов на производителей металлов, угля, удобрений

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дополнительные поступления от повышения налоговой нагрузки на металлургов, производителей удобрений и коксующегося угля, а также табачной продукции заложены в проект федерального бюджета России на 2022 - 2024 годы в размере около 160 млрд рублей год.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 сентября, правительство одобрило проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходы бюджета в следующем году планируются в размере 25 трлн рублей, а расходы будут на уровне 23,6 трлн рублей. Профицит бюджета должен составить более 1,4 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы на уровне 25,54 млрд рублей, а в 2024 году – 25,83 млрд рублей. Расходы в эти годы по планам составят 25,1 трлн рублей и 26,14 трлн рублей, соответственно. Таким образом, в 2023 году бюджет также будет с профицитом - 434,7 млрд рублей, а в следующем году прогнозируют дефицит - 315,3 млрд рублей.