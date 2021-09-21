Суд приговорил к шести годам колонии врача клиники в Москве, где изувечили пациентку Фото: Андрей МИРЕЙКО

Мещанский суд Москвы приговорил к шести годам колонии анестезиолога Льва Хитрина, а также дал два года тюрьмы медсестре Ларисе Савельевой за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к трем случаям смерти.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила, что мера пресечения осужденным изменена на заключение под стражу в зале суда, а гражданские иски от потерпевших были частично удовлетворены.

Уточняется, что медсестра Савельева получила два года лишения свободы в колонии общего режима, а также ей на два года запретили оказывать медицинские услуги.

Напомним, в ноябре 2018 года Каролина Саркисян обратилась в клинику пластической хирургии «Сфера» с просьбой скорректировать форму носа, но вместо этого женщине пробили основание черепа, в результате чего у нее открылось обильное кровотечение и ее срочно госпитализировали. В марте прошлого года Симоновский суд в Москве приговорил директора клиники Гульнару Шах к одному году и 10 месяцам колонии.