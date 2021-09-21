В Ассоциации фитнес-индустрии увидели трудности при оформлении налогового вычета за спорт

Пока процедура получения возврата налогового вычета за спорт остается не до конца понятной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители ассоциации операторов фитнес-индустрии обеспокоены сложностями с получением налоговых вычетов за занятия спортом, на которые могут рассчитывать россияне. Причина в том, что часть компаний фитнес-индустрии рискуют не попасть под действие нового закона о налоговом вычете для спортивных услуг.

Свои опасения представители Ассоциации направили письмом на имя заместителя Минспорта РФ Одесу Байсултанову. Ведомство просят дать разъяснения, какие фитнес-учреждения смогут оформлять документы для вычета.

Разрешать оформлять налоговый вычет за занятия спортом россиянам разрешили с 1 августа 2021 году. Но налоговая будет принимать документы далеко не от всех спортивных учреждений.

Президент Ассоциация операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева в беседе с "Известиями" отметила, что компаниям предстоит пройти процедуру регистрации и включения в одобренный перечень, но пока многое остается неясным.

В письме Ассоциации отмечается, что если требованием для включения в список будет наличие трудовых договоров с тренерами, то многие не смогут соответствовать данным параметрам. Фитнес-клубы все чаще привлекают тренеров к сотрудничеству по гражданско-правовым договорам.

Так же вызывают вопросы требования к уровню образования сотрудников. Все эти пункты просят разъяснить замминистра.

Представители фитнес-клубов озабочены сложившейся ситуацией и опасаются, что предлагать льготы клиентам смогут не более 50% учреждений.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что российское правительство определило перечень услуг, при оплате которых с 2022 года можно получать налоговый вычет за занятия спортом и физкультурой, передает телеканал "360".