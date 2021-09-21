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Политика21 сентября 2021 21:43

Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ

Александр Буксман занимал эту должность с 2006 года
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана. Соответствующий указ российского лидера опубликован во вторник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ», - говорится в опубликованном документе.

В период с 2001 по 2005 Александр Буксман занимал должность начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, после чего он год руководил Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, а с 2006 занял пост первого заместителя генпрокурора Российской Федерации.

За укрепление законности и правопорядка Александр Буксман, который является государственным советником юстиции 1 класса, был ранее награжден государственными и ведомственными наградами.