Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана. Соответствующий указ российского лидера опубликован во вторник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эмануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ», - говорится в опубликованном документе.

В период с 2001 по 2005 Александр Буксман занимал должность начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, после чего он год руководил Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве, а с 2006 занял пост первого заместителя генпрокурора Российской Федерации.

За укрепление законности и правопорядка Александр Буксман, который является государственным советником юстиции 1 класса, был ранее награжден государственными и ведомственными наградами.