В Центре реабилитации МГМУ дали совет по правильному выбору осенней обуви

В Центре реабилитации МГМУ дали совет по выбору правильной осенней обуви Фото: Евгения ГУСЕВА

Директор Центра реабилитации МГМУ имени И. М. Сеченова, врач — травматолог-ортопед Константин Терновой дал советы по выбору правильной осенней обуви. Главным показателем должна является непромокаемость, отметил специалист. А вот летние кроссовки пришло время убрать на хранение.

Осенью стоит отдать предпочтение утепленным кроссовка, желательно из кожи.

- Но сплошь и ярдом люди ходят в матерчатых кроссовках, хотя на улице уже семь градусов. Замшевая и матерчатая обувь осенью — это непрактично, - говорит эксперт.

Непрактично в первую очередь из-за того, что подобная обувь промокает. Так что за этим показателем стоит следить особенно внимательно.

- А вот липучки, шнурки или застежка на молнии — этот показатель на здоровье ног не влияет, — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.

Если ноги промокли, то осенью игнорировать подобный сигнал никак нельзя. В противном случае можно ослабить иммунитет и подхватить простудное заболевание или вирусную инфекцию.

- Если стало понятно, что ноги мокрые, нужно поспешить домой и поскорее принять горячий душ. Это позволит расширить сосуды в ногах и просто их согреть. Можно выпить хорошего горячего чая, — резюмировал Терновой.