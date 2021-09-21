Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Всеволода Вуколова, ранее занимавшего пост замглавы Минтруда. Соответсвующий указ опубликован во вторник, 21 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Вуколова Всеволода Львовича заместителем министра юстиции РФ», - говорится в соответствующем документе.

Уточняется, что данный указ главы государства вступает в силу со дня подписания.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вуколова от должности заместителя министра труда и социальной защиты по его просьбе.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 сентября, также был опубликован указ российского лидера об освобождении от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана, который занимал эту должность с 2006 года.