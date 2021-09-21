Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном университете.

Согласно представленному распоряжению, членам семей, родителям и детям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей. Гражданам, которые в результате происшествия получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят 400 тысяч рублей, легкие травмы – 200 тысяч рублей.

Правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в пермском университете.

Напомним, нападение на пермский университет произошло в минувший понедельник, 20 сентября, когда студент-первокурсник вошел в корпус учебного заведения с дробовиком, после чего открыл огонь по студентам и охранникам. В результате происшествия погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, а пятеро пострадали, выпрыгивая из окон.