Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем России при ОДКБ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий указ российского лидера опубликован во вторник, 21 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Агасандяна Микаэла Вадимовича постоянным и полномочным представителем РФ при Организации договора о коллективной безопасности», - сказано в документе.

Данный указ главы государства вступает в силу с момента его подписания.

Другим указом российский лидер освободил от данных обязанностей Андрея Шведова.

Напомним, в ОДКБ на сегодняшний день входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 21 сентября, также был опубликован указ главы государства об освобождении от должности первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Александра Буксмана, который занимал эту должность с 2006 года.