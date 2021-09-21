Reuters: ЕС планирует ввести закон об общей зарядке для всех телефонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия в четверг, 23 сентября, собирается представить законодательное предложение об общем зарядном устройстве на все мобильные телефоны, а также планшеты и наушники.

Как передает Reuters со ссылкой на источник, данное решение, вероятно, затронет производителя iPhone Apple больше, чем его конкурентов.

Отмечается, что Европейский союз и его законодатели уже более десяти лет настаивают на создании общего зарядного устройства для смартфонов, отмечая, что это будет лучше для окружающей среды и удобнее для пользователей. Комиссия хочет, чтобы продажа зарядки была отделена от устройств, а также предлагает согласованный порт зарядки.

Apple сообщила, что правила, которые заставляют разъемы соответствовать одному типу, могут препятствовать инновациям, а также напротив создавать горы электронных отходов и раздражать потребителей.

Согласно исследованию Комиссии 2019 года, половина зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в 2018 году, имела разъем USB micro-B, в то время как 29 процентов имели разъем USB-C и 21 процент - разъем Lightning.