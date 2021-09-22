Силуанов: Под ретроспективное повышение налога на прибыль попадают единицы компаний

Министр финансов России Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что ведомство рассчитывает уже на следующей неделе достичь с представителями крупного бизнеса компромисса по вопросу ретроспективного повышения налогообложения прибыли. При этом он отметил, что под действие новых норм попадут единицы компаний.

«Там единицы компаний попадают, понимаете, под это. По нашим оценкам, банковские структуры не подпадают», - уточнил глава Минфина.

Он также объяснил, что изменения налогового законодательства не предусматривают дифференциации по отраслям или форме собственности: «Никакой дифференциации нет, и здесь зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала».

«У нас единый подход к налогообложению, и если мы будем выбирать – госсектор или частный сектор – то это уже будет противоречить Конституции», - добавил Силуанов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Минфина рассказал, что в проект федерального бюджета России на 2022 – 2024 годы заложены дополнительные поступления от повышения налоговой нагрузки на металлургов, производителей удобрений и коксующегося угля, а также табачной продукции в размере около 160 миллиардов рублей год.