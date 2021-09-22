Telegraph: Китайские вирусологи планировали заразить летучих мышей модифицированными коронавирусами еще в 2018 году

Ученые из Уханя планировали заразить летучих мышей модифицированными коронавирусами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Уханьского института вирусологии планировали заразить летучих мышей модифицированными коронавирусами еще в 2018 году – китайские исследователи собирались привить их от болезней, способных передаваться людям. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Telegraph.

Выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей уханьские вирусологи намеревались в провинции Хубэй. Причем, по данным издания, тогда же они просили американское Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны выделить на свои исследования 14 миллионов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что французские и азиатские ученые обнаружили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные «уханьскому» варианту SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что новые вирусы представляют большую опасность для человека в будущем, а также что это открытие подтверждает версию о естественном происхождении COVID-19.

В США считают, что коронавирус создали в лаборатории Уханя, а в Китае предполагают, что SARS-CoV-2 разработали сами американцы.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).