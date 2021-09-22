Папа Римский: «Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым»

Папа римский Франциск: «Слава Богу, я чувствую себя хорошо» Фото: REUTERS

Папа Римский на встрече с собратьями по Ордену иезуитов 21 сентября заявил, что хорошо себя чувствует – гораздо лучше, чем кое-кому хотелось бы.

«Я все еще жив, хотя некоторым хотелось бы видеть меня мертвым», - приводит слова понтифика журнал La Civilta Cattolica.

На этой встрече с иезуитами Франциск рассказал, что он знает о том, прелаты, которые полагали, что ему хуже, чем есть на самом деле, уже обсуждали подготовку конклава – то есть, собрания кардиналов, созываемое после смерти или ухода в отставку Папы для избрания нового.

«Слава Богу, я чувствую себя хорошо», — добавил он.

Кроме того, он посетовал, что некий «большой католический телеканал без колебаний говорит плохо о Папе».

«Я лично могу заслуживать нападок и оскорблений, потому что я грешник. Но их не заслуживает Церковь. Эти нападки — работа дьявола», - добавил глава Ватикана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в прессе появились слухи о том, что здоровье 84-летнего Франциска после операции на кишечнике настолько ухудшилось, что он может отречься от Святого престола, якобы понтифик в беседах с окружением уже говорил о желании уйти на покой.