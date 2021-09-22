Последние новости на утро 22 сентября 2021: Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России

«КП» – о последних новостях на утро 22 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 22 сентября 2021 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Анкара не признает Крым частью России и считает необходимым сохранить территориальную целостность Украины.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден провели переговоры в Белом доме, обсудили насущные проблемы, а также согласовали подход к России и Китаю. Договорились, что он должен быть основан на общих ценностях Соединенного Королевства и Штатов.

Банк России предложил для борьбы с мошенниками усилить контроль за пополнением карт в банкоматах. Как пояснили в Центробанке, злоумышленники стали чаще использовать схемы, при которых вынуждают доверчивых граждан вносить наличные деньги на счета мошенников, поэтому нужно следить за всеми переводами.