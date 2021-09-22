Президент Филиппин назвал нехватку вакцин от коронавируса в бедных странах искусственно созданной

Родриго Дутерте призвал бороться с нехваткой вакцин в бедных и развивающихся странах Фото: REUTERS

Нехватка вакцин в бедных и развивающихся странах создается искусственно, заявил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) лидер Филиппин Родриго Дутерте. Его слова приводит ТАСС.

"Богатые государства запасаются жизненно важными вакцинами, в то время как бедные страны ждут небольшое количество. Сейчас говорят о бустерных прививках, в то время как развивающиеся страны полагаются на половинные дозы", - заявил Дутерте.

Президент подчеркнул, что закончить пандемию можно только если победить вирус по всему миру. Поэтому Филиппины выделили миллион долларов фонду механизма COVAX, который занимается закупкой и распределением вакцины для нуждающихся государств.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил о необходимости достичь цели всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующего года, призвав бороться с вакцинным неравенством.