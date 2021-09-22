Траты из Фонда национального благосостояния на инвестиции ограничат законодательно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые идут на реализацию инвестиционных проектов, ограничат законодательно.

Это прописано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики с 2022 по 2024 год.

Планируется, что направлять на инвестиции из ФБН можно будет не более 400 млрд рублей ежегодно. По расчетам законодателей, такая сумма не смоет оказать существенного влияния на денежно-кредитную политику и устойчивость бюджета. Но при этом внушительные средства станут ориентиром для бизнес-сообщества.

Как сообщает газета "Известия", цели для инвестиций будут выбираться особо тщательно. Вложения должны быть возвратными и приносить доходность не менее стоимости заимствований госбюджета.

Второе условия – инвестировать будут в проекты, которые интересны частному бизнесу. Доля средств от ФНБ, на которую сможет рассчитывать бизнес, не более 25% стоимости каждого проекта.

В Минэке отметили, что указанные меры позволят достичь целевых темпов экономического роста.

А вот эксперты полагают, что в условиях ужесточения кредитной политики и возможном профиците бюджета на 2022 год, такая сумма будет недостаточной и не сможет реально подстегнуть экономический рост.

Ранее президент объявил о создании совершенно нового инструмента — это инфраструктурные бюджетные кредиты. До 2023 года планируется выделить на эти цели полтриллиона рублей. Но важный нюанс — деньги будут выдавать только на конкретные проекты. Среди приоритетов — дороги, городской транспорт, коммунальное хозяйство, туризм, сообщает 5-tv.ru.