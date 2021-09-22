Глава Северного командования ВС США назвал Россию главной военной угрозой

Командование американских войск считает, что у России есть военное превосходство над Китаем Фото: REUTERS

В военном плане Россия представляет большую угрозу американцам, чем Китай, заявил во вторник, 21 сентября, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк в интервью изданию Air Force Magazine.

"Россия сегодня является главной военной угрозой для родины, - заявил командующий. - Это не КНР, это РФ".

По его словам, россияне превосходят китайцев в кинетическом аспекте: подводных лодках, бомбардировщиках и крылатых ракетах.

В остальном Китай представляет не меньшую угрозу для США, заявил Ванхёрк. "Их обоих нужно опасаться", заключил генерал.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об угрозе миру от новой холодной войны, которая может возникнуть между США и Китаем. Гутерреш подчеркнул, что такое противостояние будет еще опаснее, чем предыдущее, так как современный мировой порядок намного сложнее, чем был раньше.