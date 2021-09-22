В Госдепе США потребовали от России обеспечить Европу газом через Украину

Хохштейн подчеркнул, что Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину Фото: REUTERS

Россия должна увеличить поставки газа в Европу через Украину, заявил в беседе с Bloomberg представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн, комментируя рекордные цены на голубое топливо в Евросоюзе.

По его словам, нежелание "Газпрома" забронировать на октябрь дополнительные объемы транзита через Незалежную вызывают беспокойство.

Хохштейн подчеркнул, что газопровод обладает достаточной мощностью, а у России есть запасы газа, следовательно, нет никаких препятствий для увеличения поставок.

По мнению чиновника Госдепа, дефицит газа в Европе напрямую связан с желанием Москвы быстрее запустить газопровод "Северный поток – 2".

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении "Газпрома". Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

После этого читатели британского издания Telegraph высмеяли попытки парламентариев добиться возможности покупать газ по цене ниже рыночной. Многие обратили внимание на тот факт, что рост цен – это ни что иное, как следствие желания правительств европейских стран как можно быстрее заполнить хранилища, чтобы не оставить граждан посреди зимы без тепла.

В "Газпроме" отмечают, что поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами.

10 сентября председатель правления компании Алексей Миллер объявил о том, что строительство газопровода "Северного потока-2" полностью завершено. Его запустят после прохождения сертификации. Она может занять несколько месяцев.