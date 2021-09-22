"Калашников" создает автомат с элементами искусственного интеллекта

Фото: кадр из видео концерна "Калашников"

В России разрабатывают оружие с встроенной нейросетью, сообщил РИА Новости представитель АО "Концерн "Калашников" Сергей Уржумцев.

По его словам, элементы искусственного интеллекта помогут военнослужащему идентифицировать цель, навести прицел и выстрелить в нужный момент. При этом оружие будет учитывать в том числе поправку на погоду и расстояние.

"Другими словами, современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано, - констатировал Уржумцев. - Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок".

По словам представителя концерна, разработку уже демонстрировали на закрытом военно-техническом форуме "Армия-2021". В дальнейшем ее планируют довести до серийного производства.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24 вошли в пятерку лучших боевых вертолетов в мире по версии американских военных специалистов. "Аллигатор" Ка-52 попал в список под первым номером. Ми-28НМ разместили на второй позиции, а созданный еще до развала Советского Союза Ми-24 занял четвертое место.