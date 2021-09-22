26% россиян считают достойной зарплату вдвое больше своей

16% опрошенных назвали достойной оплату в полтора раза выше своей Фото: Shutterstock

Свыше четверти россиян (26%) считают, что для получения достойной оплаты труда их зарплату нужно увеличить как минимум вдвое, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала Работа.ру.

16% опрошенных назвали достойной оплату в полтора раза выше своей. Еще 28% респондентов ответили, что достижения справедливого уровня платить нужно на 30-50% больше.

Прибавка в 10-30% удовлетворит 23% участников опроса. Только 3% россиян считают справедливым повышение зарплаты до 10%. Еще 4% признали, что текущую оплату их труда можно назвать достойной.

Наиболее высокие финансовые запросы у IT-специалистов. Они назвали достойной зарплатой в среднем 122 тысячи рублей. Строители желают получать 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы – 96 тысяч рублей, медики – 84 тысячи рублей, педагоги – 76 тысяч рублей.

Исследование проводили в сентябре. В опросе приняли участие свыше шести тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, рост реальных зарплат в России в июне текущего года ускорился до 4,9 процента в годовом выражении с 3,3 процента в мае. Такие данные в среду, 1 сентября, привел Росстат.