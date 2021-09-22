В Роспотребнадзоре заявили о большом количестве россиян с иммунитетом к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзор Анна Попова рассказала, что в России достаточно людей переболели коронавирусом или вакцинировались от него, чтобы говорить о приближении "к заветным цифрам" - появлению коллективного иммунитета.

"Сегодня у нас есть вакцина и уже достаточно высокий удельный вес людей, которые имеют иммунитет - они привились или переболели. Мы движемся к заветным цифрам", - рассказала Попова в интервью НТВ.

По ее словам, на данный момент необходимо вдвое большее количество россиян с иммунитетом. Его наличие, по мнению Поповой, дает человеку большую степень свободы - в частности, возможность посещения массовых мероприятий в рамках, установленных Роспотребнадзором. А людям с медицинским отводом к прививке нужно себя беречь, подчеркнула Попова.

Сайт kp.ru ранее писал, почему вакцины против респираторных вирусов редко полностью защищают от заражения. А также каковы шансы человечества получить универсальную прививку против всех штаммов коронавируса.