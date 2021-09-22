Владеющих оружием студентов предложили регулярно проверять у психологов

Студентов, владеющих оружием, могут начать проверять у психологов Фото: EAST NEWS

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести психологический мониторинг студентов высших и средних специальный учебных заведений, владеющих оружием. С соответствующей инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Общественный деятель отметил, что эта группа населения в меру возраста испытывает многочисленные психологические нагрузки, связанные со взрослением, определением своего будущего места в обществе.

Курдесов отметил, что не все молодые люди способны справиться с такими нагрузками самостоятельно. А при наличии у таких людей оружия, может в любой момент привести к трагической ситуации.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания системы психологического мониторинга учащихся высших и средне-специальных учебных заведений, которые имеют оружие, а именно введение ежеквартальных проверок у психолога, который при выявлении психологического расстройства сможет оперативно сообщить в органы правопорядка о потенциальной угрозе и необходимости полного или временного прекращения права на владение оружием», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, трагический случай произошел 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете. 18-летний студент вуза принес на занятия ружье и начал стрелять. В результате происшествия погибли шесть человек, более 40 получили ранения, передает ОТР.

Сам нападавший, Тимур Бекмансуров, был ранен во время задержания. Врачи ампутировали ему ногу, сейчас она находится в больнице, сообщает «Свободная пресса».