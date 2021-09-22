Минздрав РФ утвердил новые методические рекомендации по лечению коронавируса

Методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса вновь обновили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав России выпустил 12 версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

"В новой версии методрекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", - уточнили в министерстве.

В числе изменений добавление препарата "Будесонид" для пациентов стационара, у которых наблюдается легкое течение заболевания. В более сложных случаях добавлена схема с ингибиторами янус-кинах ("Барицитиниб" и "Тофацитиниб").

Кроме того, препарат "Умифеновир" исключили из числа рекомендованных для заболевших ковидом в легкой форме с факторами риска. Кроме того, для среднетяжелых и тяжелых случаях рекомендованы к применению "Ремдесивир" и "Иммуноглобулин".

В Минздраве напомнили, что над рекомендациями работают свыше сотни экспертов, которые по результатам анализов добавляют методы лечения, доказавшие эффективность и исключают способы лечения, признанные малоэффективными.

Ознакомиться с актуальной версией методических рекомендаций по COVID-19 можно по ссылке.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко рассказала как проходят клинические испытания нового препарата от коронавируса "МИР-19".