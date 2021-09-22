Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 11:24

Минтранс и МВД предлагают ввести дополнительные послабления по техосмотру

Они будут касаться автомобилей, для которых диагностика остается обязательной
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Перечень обязательных проверок на техосмотре сейчас составляет 82 пункта

Перечень обязательных проверок на техосмотре сейчас составляет 82 пункта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс и МВД России предлагают отказаться от ряда процедур при проведении техосмотра транспортных средств, для которых диагностика остается обязательной. К таковым относятся грузовики, автобусы и такси - другие виды автомобилей в правительстве предлагают избавить от обязательного техосмотра.

Перечень обязательных проверок сейчас составляет 82 пункта. После введения послаблений их может остаться всего 59. Минтранс предлагает, в частности, при техосмотре не обращать внимания на потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не осматривать тормозные трубки на предмет возможных повреждений. Все эти работы в ведомстве считают избыточными. Отказ от них может сократить расходы операторов техосмотра без ущерба для безопасности, пишет "Коммерсантъ".

МВД в свою очередь предлагает отказаться также от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекторы ГИБДД стали применять более жесткие санкции за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей.