Минтранс и МВД предлагают ввести дополнительные послабления по техосмотру

Перечень обязательных проверок на техосмотре сейчас составляет 82 пункта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтранс и МВД России предлагают отказаться от ряда процедур при проведении техосмотра транспортных средств, для которых диагностика остается обязательной. К таковым относятся грузовики, автобусы и такси - другие виды автомобилей в правительстве предлагают избавить от обязательного техосмотра.

Перечень обязательных проверок сейчас составляет 82 пункта. После введения послаблений их может остаться всего 59. Минтранс предлагает, в частности, при техосмотре не обращать внимания на потеки двигателя, коробки передач, мостов и кондиционера, не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не осматривать тормозные трубки на предмет возможных повреждений. Все эти работы в ведомстве считают избыточными. Отказ от них может сократить расходы операторов техосмотра без ущерба для безопасности, пишет "Коммерсантъ".

МВД в свою очередь предлагает отказаться также от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла.

Как ранее писал сайт kp.ru, инспекторы ГИБДД стали применять более жесткие санкции за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей.