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Политика22 сентября 2021 11:39

Зеленский пообещал реализовать идею двойного гражданства для украинцев

Получить его смогут жители не всех стран
Наталья СМИРНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал реализовать в стране идею двойного гражданства. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской общины в США.

По словам Зеленского, на данный момент с подготовкой закона о двойном гражданстве "не все просто", так как нужно учесть много нюансов. Например, некоторые не смогут стать гражданами Украины, так как живут в тех странах, которые "не друзья" Киеву, пишет Укринформ. Но в итоге закон все же будет принят, пообещал Зеленский.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - подчеркнул президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев готов к переговорам с Евросоюзом об энергетической безопасности в контексте скорого запуска "Северного потока – 2".