Австрийский университет допустил до занятий студентов привитых "Спутником V"

Грацкий университет признал сертификаты вакцинации "Спутником V" наравне с другими вакцинами, одобренными в ЕС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) допустил до очных занятия студентов, привившихся российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом в среду, 22 сентября 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на учебной заведение.

Грацкий университет имени Карла и Франца стал первым учебным заведением в Австрии, который признал сертификаты вакцинации "Спутником V" наравне с другими вакцинами, одобренными в ЕС.

Первая в мире вакцина против коронавируса — российский препарат «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина уже одобрена в 70 странах мира.

Сайт kp.ru писал, что британцы признали российский препарат безопасным. Журнал Nature выпустил материал о российской вакцине «Спутник V». Авторитетное издание дало высокую оценку препарату, отметив его высокую продуктивность и безопасность, сделав особый акцент на отсутствие тяжелых побочных эффектов.