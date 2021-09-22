Сенатор Джабаров прокомментировал заявление американского генерала о России

Сенатор Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы Северного командования американских Вооруженных сил генерала Глена Ванхёрка о том, что Россия представляет для США главную военную угрозу. Политик отметил, что США не в первый раз делают необдуманные заявления.

«Во-первых, всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет», — цитирует Джабарова RT.

Сенатор добавил, что, скорее всего, такое заявление американцев связано с тем, что Россия имеет огромный военный потенциал.

«Они просто понимают, что Россия сейчас имеет военное преимущество в смысле современных вооружений и поэтому тут же назначили Россию главной угрозой и агрессором», — предположил политик.

При этом Джабаров добавил, что Россия никогда никому не угрожала, поэтому такие заявления не имеют под собой никакой почвы.

Напомним, глава Северного командования американских вооруженных сил Глен Ван Херк назвал Россию основной военной угрозой для США. Он отметил, что по вооружению Москва даже обходит Китай, а значит несет большую угрозу, передает телеканал «360».

Добавим, ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен также признал мощь российской армии. Он отметил, что за последние 20 лет Москва существенно продвинулась в вопросе модернизации вооруженных сил, передает ФАН.