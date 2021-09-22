В Москве подводят итоги прошедших выборов

«Сегодня мы подводим итоги прошедших выборов, анализируем работу Штаба в дни голосования. По результатам сегодняшнего заседания мы должны будем направить рекомендации в ЦИК, МГИК, Мэру Москвы и депутатам от столицы», – сообщил руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Вместе с ним в заседании участвовали наблюдатели Общественного штаба, представители Общественной Палаты Москвы, Московской городской избирательной комиссии, Московской городской думы, а также правозащитники и общественники.

По мнению экспертов, выборы в Москве прошли в столице в штатном режиме, на весь город было зафиксировано лишь несколько нарушений.

«Было несколько инцидентов, когда урны с бюллетенями пришлось аннулировать, но подобных случаев насчитывается незначительное количество. В остальном грубых нарушений зафиксировано не было. При детальном рассмотрении разных обращений группой разбора информация по большей части не подтверждалась», – заявил Алексей Венедиктов.

На заседании объявили, что явка среди участников дистанционного электронного голосования в столице составила 96,5%. Процесс онлайн-голосования постоянно контролировали сотрудники Общественного штаба, а все действия онлайн-избирателей своевременно выводили на страницу специального сервиса на портале mos.ru.