Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления, совершенные из-за бедности

Верховный суд заменил реальный срок жителя Ростовской области на условный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности. Такое решение было вынесено после рассмотрения жалобы на приговор жителю Ростовской области, который привез из Украины в Россию контрабандные сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии, но защита дошла до ВС, требуя заменить наказание на условное.

Адвокат мужчины указывал на его трудное материальное положение - подсудимый являлся единственным кормильцем в семье с больными детьми, неработающей женой, родителями-иждивенцами. После потери работы грузчиком он не смог устроиться на новую и поэтому, по словам защиты, пошел на преступление.

Верховный суд принял это во внимание, решив, что осужденный совершил преступление из-за затруднительного материального положения семьи. Было принято решение заменить реальный срок на условный, пишет РИА Новости.

"С учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", - вынес решение ВС.

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