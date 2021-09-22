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Общество22 сентября 2021 12:33

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления, совершенные из-за бедности

Такое решение было вынесено после рассмотрения жалобы на приговор жителю Ростовской области
Наталья СМИРНОВА
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Верховный суд заменил реальный срок жителя Ростовской области на условный

Верховный суд заменил реальный срок жителя Ростовской области на условный

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности. Такое решение было вынесено после рассмотрения жалобы на приговор жителю Ростовской области, который привез из Украины в Россию контрабандные сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии, но защита дошла до ВС, требуя заменить наказание на условное.

Адвокат мужчины указывал на его трудное материальное положение - подсудимый являлся единственным кормильцем в семье с больными детьми, неработающей женой, родителями-иждивенцами. После потери работы грузчиком он не смог устроиться на новую и поэтому, по словам защиты, пошел на преступление.

Верховный суд принял это во внимание, решив, что осужденный совершил преступление из-за затруднительного материального положения семьи. Было принято решение заменить реальный срок на условный, пишет РИА Новости.

"С учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", - вынес решение ВС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Верховный суд России запретил владельцам садовых участков держать на земле даже мелкую сельхозживность, в том числе и кур. Теперь всем членам садоводств, которые решат завести животное или даже птицу грозит крупный штраф.