Специалисты назвали самые дождливые города-миллионники

Список составили на основании данных о погоде в октябре за 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из "Яндекс.Погоды" проанализировали метеоданные о погоде в октябре за 10 лет и назвали самые дождливые города-миллионеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".

Так, городом с самым большим количеством осадков в октябре стала Пермь. В среднем дождь шел там 13 дней, количество выпавших осадков составляло 68 мм.

Следом идут Екатеринбург и Новосибирск, там за 10 лет в октябре было около 11,5 дней дождливых дней, с количеством выпавших осадков - 46 и 48 мм.

Санкт-Петербург, считающийся столицей дождей, оказался на четвертом месте(11,1). Москва заняла 9 позицию в рейтинге(9,7)

Меньше всего осадков в октябре за последние 10 дней было в Волгограде и Ростове-на-Дону, где с 2010 по 2020 год дождь шел 5-6 раз.

"Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт и стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих", — рассказал руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Ранее сайт kp.ru писал, что 22 сентября 2021 года наступает астрономическая осень. Об этом рассказали в Московском планетарии. Из объяснений астрономов следует, что Солнце, "двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное". В этот момент произойдет еще и так называемое осеннее равноденствие, которое "уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле".