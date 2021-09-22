В России намерены запретить захоронение вторичных ресурсов

Объем захоронений мусора в России планируется сократить в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуму внесут законопроект о вторичных материальных ресурсах (ВМР). Его авторы, в частности, предлагают расширить понятийный аппарат и закрепить два термина: "вторичное сырье" и "вторичные материальные ресурсы". Первый будет определять переработанную продукцию, второй - отходы, пригодные для ее получения.

Как рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко ТАСС, документ направлен на развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами. Он позволит увеличить вовлечение вторсырья в переработку и эффективнее проводить работу по сокращению захоронения отходов - например, будет запрещено захоранивать ВМР.

Эти пункты законопроекта соответствуют указу президента России Владимира Путина. Одна из поставленных им национальных целей предусматривает, что 100% объема мусора должно быть отсортировано, а объем захоронений сокращен в два раза. Законопроект позволит сделать еще один шаг на пути к реализации этой цели.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский экологический оператор (РЭО) выступил за полную отмену налога на доходы физических лиц со сдачи всех видов вторичного сырья. В компании полагают, что это даст рабочие места и увеличит поступление налогов в бюджет.